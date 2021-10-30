Yeni Malatyaspor'u deviren Kasımpaşa, 8 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk eden Kasımpaşa, rakibini 2-0 mağlup etti ve 8 hafta sonra ligde galibiyetle tanıştı.

Yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına çıkan Kasımpaşa, 11. hafta müsabakasında Sumudica ile 2'de 2 yapan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

İlk devresi golsüz sona eren karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla Kasımpaşa oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sadiku ve 73'te Umut Bozok kaydetti.

Böylelikle Süper Lig'de 8 maç aradan sonra ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı ilk müsabakada galibiyet özlemine son verdi.

Marius Sumudica ile 2'de 2 yaparak Kasımpaşa deplasmanına gelen konuk Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise Rumen çalıştırıcı yönetimindeki ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçla 9'a çıkaran Kasımpaşa, maç fazlası ve averajla 16. sıraya yerleşti. İstanbul'dan eli boş dönen Yeni Malatyaspor da 12 puan ve averajla 13. sırada konumlandı.