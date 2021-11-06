Yeni Malatyaspor'u deplasmanda deviren Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaptı!

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım son 4 maçını da kazandı.

Süper Lig'de alt sıralarda bulunan Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadı'nda ligin yükselişte olan ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

Karşılaşmadaki ilk sessizliği konuk ekip bozdu. 39. dakikada Chadli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, savunmadaki Hafez'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıyada konuk ekip etkili başladı. Turuncu-lacivertliler 3 dakikada 2 gol daha buldu.

59. dakikada Berkay Özcan'ın pasında Edin Visca topu ağlarla buluşturdu: 0-2. Başakşehir'in 2. golünü atan Visca, 3. golün asistini yaptı.

60. dakikada Visca ceza sahası içi sağ çaprazından topu kale sahasına çevirdi, o bölgede boş durumda olan Okaka tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

90+2' Kubilay Kanatsızkuş skoru tayin eden golü attı: 1-3.

Maçı 3-1 kazanan Medipol Başakşehir üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükseltti. Emre Belözoğlu, Başakşehir ile çıktığı 4 maçı da kazandı.

Ligde 8. yenilgisini yaşayan Yeni Malatyaspor 12 puanda kaldı.