-YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İNCEEFE: ''BU MİLADIMIZ OLSUN'' MALATYA (A.A) - 13.01.2011 - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Vedat İnceefe, Fenerbahçe galibiyetinin kendileri için bir milat olmasını dileyerek, ''Bundan sonraki maçlarda da böyle oynamak istiyoruz'' dedi. İnceefe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Malatya'ya geldiğinden bu yana ilk defa böyle güzel bir 90 dakika çıkardıklarını söyledi. Sahada ayakta kalmayı başaranın kendi takımı olduğunu belirten İnceefe, ''Futbolcularıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sahada durmak zordu. Ancak, biz ayakta kalmayı başardık. Arkadaşlarımız çok iyi motive oldular. Sahaya çıkan arkadaşlardan en iyi şekilde mücadele etmelerini istedim. Onlar da bunu yaptılar. Bu bizim miladımız olsun, bundan sonraki maçlarda da böyle oynamak istiyoruz'' dedi. Fenerbahçe'nin Malatya'ya kısmen zayıf bir ekiple geldiğini belirten İnceefe, böyle bir kadro ile çıkacaklarını tahmin etmediğini dile getirdi. Yeni Malatyaspor'un kalecisi Mesut da Fenerbahçe'yi ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, keyifli bir akşam yaşadıklarını, bundan dolayı da mutlu olduklarını kaydetti.