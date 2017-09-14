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Spor

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam istifa etti

Ertuğrul Sağlam, daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşamıştı

14 Eylül 2017 16:13

Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, görevinden istifa etti.

beIN SPORTS'un son dakika olarak geçtiği habere göre Ertuğrul Sağlam, Yeni Malatyaspor'daki teknik direktörlük görevini bıraktı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Bursaspor'u konuk edecek.

Ertuğrul Sağlam'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'ayrılık' açıklaması şöyle:


"Kamuoyuna;
15.06.2017 tarihinde başladığım Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörlüğü görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım.

Son derece olumlu bir enerji ile başladığımız bu değerli görevde çok net bir şekilde sportif yapılanma, transfer sürecindeki seçimler ve kadro planlaması noktasında yaşadığımız fikir ayrılıkları bu sonucu kaçınılmaz kılmıştır.

Antrenman ve kamp tesislerinin verilen sözlere rağmen halen bitirilememesi ise bizim futbolcu kardeşlerimize mahçup olmamıza yol açmış bu da ayrılık kararımızda belirleyici olmuştur. 

Başarının olmazsa olmazı, fikir birlikteliğinin sağlanabilmesinin mümkün görünmediği gerçeği ile sözleşmemde yazılı olan tek taraflı fesih bedelini de ödeyerek bu kararı almış bulunmaktayım. 

Görevde kaldığımız süre içerisinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık başta olmak üzere bütün Malatya halkına, her fırsatta bize sevgilerini hissettiren futbolseverlere ve sezonun başından bu yana zor şartlarda mücadelelerini sürdüren futbolcu kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. 

İnşallah Yeni Malatyaspor yıllardan sonra mücadele ettiği Süper Lig serüveninde hak ettiği güzel günlere kavuşacaktır. 
Saygılarımla."

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