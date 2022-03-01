Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getirdi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ın getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi imzaların atılmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."