Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Helenex Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz'un sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Yeni Malatyaspor, 2020- 2021 sezonunda ligin 31'inci haftasında teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra İrfan Buz ile anlaştı. 12 haftada Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 45 puanla ligde kalan Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 2017 yılında TFF 1'inci Lig'den, Süper Lig'e yükselmişti.