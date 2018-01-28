Yeni Malatyaspor, Robinho'lu Sivas'ı devirdi

Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Maçın 9. dakikasında Diallo'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Azubuike'nin vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Boutaib'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasında uygun durumda yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti. 18. dakikada Sadık Çiftpınar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası sol çaprazındaki Adem Büyük'ün röveşatasında, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 25. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Aroune Kone'nin vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 45. dakikada Diallo'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Mina topa kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Emre Kılınç'ın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı. 70. dakikada bu kez gole ev sahibi ekip yaklaştı. Ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda top auta çıktı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 26'ya çıkartırken, konuk ekip ise 27 puanda kaldı.