Yeni Malatyaspor kulüp binasına saldıranlar yakalandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına silahlı saldırıda bulunulması olayına karışan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Önceki gece sarı-kırmızılı takımın Orduzu Pınarbaşı'ndaki kulüp binasına kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Şüpheliler kaçarken, güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, binaya 3 kurşunun isabet ettiği belirlendi.



Görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)