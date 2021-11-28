Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a takıldı; ligde galibiyet hasreti üç maça çıktı

Perşembe günü Marsilya'yı Avrupa Ligi'nde 4-2 mağlup eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılırken galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son 5 deplasmanda 10 puan kaybeden Galatasaray, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu.
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle maç öncesi saygı duruşu gerçekleştirilirken sarı-kırmızılı futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıktı.
Hafta arasında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Fatih Terim'in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta Galatasaray; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Babel, Barış Alper ve Diagne 11'iyle sahaya çıktı.
Galatasaray, 90 dakika boyunca rakip kalenin kilidini açamadı ve taraflar birbirine diş geçiremedi. 0-0'lık sonucun ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Galatasaray'ın galibiyet özlemi büyüyor
Bir puanın ardından ligde 22 puana yükselen Galatasaray'ın galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.
Bundan önce Fenerbahçe'ye sahasında kaybeden Galatasaray bir önceki maçta ise Fatih Karagümrük ile berabere kalmıştı.
Küme düşme potasındaki Yeni Malatyaspor ise aldığı beraberlikle puanını 13 yaptı ve 17. sırada yer aldı.
Marius Sumudica kırmızı kart gördü
Yeni Malatyaspor'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, 90+6. dakikada hakeme sert bir tepki gösterdi. Hakem Atilla Karaoğlan oyun alanına giren Sumudica'yı kırmızı kartla dışarı attı.
TIKLAYIN - Yeni-Malatyaspor-Galatasaray maçından kareler
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Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Karim Hafez, Jospin, Mallan (Dk. 90+4 Mert Miraç Altıntaç), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 78 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Berkan Kutlu (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Emre Kılınç (Dk. 46 Cicaldau), Babel (Dk. 64 Feghouli ), Diagne
Kırmızı kart: 90+5 Sumudica (Teknik direktör) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jospin, Dk. 69 Sadık Çiftpınar, Dk. 83 Mallan, Dk. 84 Karim Hafez, Dk. 90+5 Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 59 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 88 Feghouli (Galatasaray)
25. dakikada ceza sahası yayına yakın noktada Babel'in çektiği şutta, top kalenin sağından auta çıktı.
31. dakikada gelişen ev sahibi ekibin atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Muslera topu kornere çeldi.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi, ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi. Savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
46. dakikada Galatasaray'ın sol kanatta gelişen atağında Van Aanholt topu ceza sahasına gönderdi. Topla kale sahası içinde buluşan Diagne'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
74. dakikada sol çarpazdan topu ceza sahasına sokan Van Aanholt'un çektiği şutta, meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
90+2. dakika konuk ekibin orta sahadan gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Ertaç Özbir topu kornere gönderdi.
90+4. dakikada ceza yayının önünde Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda, top kalenin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.