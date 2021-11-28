Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a takıldı; ligde galibiyet hasreti üç maça çıktı

Perşembe günü Marsilya'yı Avrupa Ligi'nde 4-2 mağlup eden Galatasaray, Yeni Malatyaspor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılırken galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son 5 deplasmanda 10 puan kaybeden Galatasaray, lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düştü.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un konuğu oldu.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefatı nedeniyle maç öncesi saygı duruşu gerçekleştirilirken sarı-kırmızılı futbolcular sahaya siyah kol bandıyla çıktı.

Hafta arasında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Fatih Terim'in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta Galatasaray; Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Emre, Babel, Barış Alper ve Diagne 11'iyle sahaya çıktı.

Galatasaray, 90 dakika boyunca rakip kalenin kilidini açamadı ve taraflar birbirine diş geçiremedi. 0-0'lık sonucun ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın galibiyet özlemi büyüyor

Bir puanın ardından ligde 22 puana yükselen Galatasaray'ın galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı.

Bundan önce Fenerbahçe'ye sahasında kaybeden Galatasaray bir önceki maçta ise Fatih Karagümrük ile berabere kalmıştı.

Küme düşme potasındaki Yeni Malatyaspor ise aldığı beraberlikle puanını 13 yaptı ve 17. sırada yer aldı.

Marius Sumudica kırmızı kart gördü

Yeni Malatyaspor'un Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, 90+6. dakikada hakeme sert bir tepki gösterdi. Hakem Atilla Karaoğlan oyun alanına giren Sumudica'yı kırmızı kartla dışarı attı.

TIKLAYIN - Yeni-Malatyaspor-Galatasaray maçından kareler