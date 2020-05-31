Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre kararı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">Yeni Malatyaspor, <strong>Gökhan Töre'</strong>nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. </p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">\n<div class="medyanet-content">\n<div class="detail-content active">\n<div data-io-article-url="/spor/futbol/yeni-malatyaspordan-gokhan-tore-karari">\n<div id="Medyanet_InRead_Container">\n<div id="player_1590936966918" class="video-js vjs-default-skin vjs-big-play-centered vjs-paused vjs-controls-enabled vjs-workinghover vjs-v5 player_1590936966918-dimensions vjs-user-active" tabindex="-1" role="region" aria-label="video player">\n<div id="player_1590936966918_ima-ad-container" class="player_1590936966918_ima-ad-container ima-ad-container ima-ad-container-hidden">\n<div>\n<p>Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandı.</p>\n<p>28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olabileceği konuşuluyordu.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>