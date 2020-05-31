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Spor

Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre kararı

31 Mayıs 2020 17:55

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi. 

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinde bulunan 1 yıl opsiyon hakkını kullandı.

28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transfer olabileceği konuşuluyordu.

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