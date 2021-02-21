Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-0'dan 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor'da flaş bir istifa kararı geldi. Sarı Kırmızılı ekipte Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Yeni Malatyaspor ligde 30 puanla 11.sırada yer alıyor.

Dün oynanan maçın ardından Hamzaoğlu basın toplantısında, "Yönetimimiz geçen hafta zaten bir ödeme yaptı. Birer buçuk maaş ödemesi yaptı. Yoluna giriyor bazı şeyler. Bu anlamda halen tabii eksideyiz de ama yoluna giriyor bazı şeyler. Dediğim gibi, aslında iyi giden bir maçtı. 8 dakikada 3 gol yedik. Rakip de çok fazla gelmedi aslında kalemize 3 top var, 3’ü de gol oldu. Böyle maçlar oluyor zaman zaman. Bazen biz kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz."