T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni Malatyaspor, Bobo'yu kadrosuna katıyor

Attığı gollerle Beşiktaş tarihine adını yazdıran Brezilyalı golcü, Süper Lig'e dönüyor

15 Ocak 2018 02:04

Türkiye'de Beşiktaş'ta en iyi dönemini geçiren ve taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı golcü Bobo, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Fanatik'in haberine göre; Yeni Malatyaspor, hücum hattındaki gol sorununu tecrübeli bir golcüyle çözmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut’un bu çözümü doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, daha önce ligimizde Beşiktaş'ın yanı sıra Kayserispor forması giyen Bobo ile masaya oturdu.

Brezilyalı golcü Bobo ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor, işi imzaya bıraktı.

Hamit Altıntop haftaya geliyor

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcunun yanı sıra anlaştığı diğer isim Hamit Altıntop’la da imzayı önümüzdeki hafta atacak. 35 yaşındaki futbolcuyu hafta içi Malatya’ya getireceği öğrenilen yönetimin, taraftarına çifte müjde verecek.

ETİKETLER

BoboYeni MalatyasporBeşiktaşKayserisportransferSüper Lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24