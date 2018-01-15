Yeni Malatyaspor, Bobo'yu kadrosuna katıyor

Türkiye'de Beşiktaş'ta en iyi dönemini geçiren ve taraftarların sevgilisi haline gelen Brezilyalı golcü Bobo, Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Fanatik'in haberine göre; Yeni Malatyaspor, hücum hattındaki gol sorununu tecrübeli bir golcüyle çözmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut’un bu çözümü doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, daha önce ligimizde Beşiktaş'ın yanı sıra Kayserispor forması giyen Bobo ile masaya oturdu.

Brezilyalı golcü Bobo ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor, işi imzaya bıraktı.

Hamit Altıntop haftaya geliyor

Yeni Malatyaspor, Brezilyalı futbolcunun yanı sıra anlaştığı diğer isim Hamit Altıntop’la da imzayı önümüzdeki hafta atacak. 35 yaşındaki futbolcuyu hafta içi Malatya’ya getireceği öğrenilen yönetimin, taraftarına çifte müjde verecek.