Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 5\'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti. Sarı- kırmızılı takımın oyuncularından Erkan Kaş ve Khalid Boutaib, bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Nurettin Soykan Tesisleri\'nde Beşiktaş hazırlıkları sürerken, idman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan sar- kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Erkan Kaş, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirterek, \"Hem zevk alacağız hem de puan alıp döneceğiz inşallah. Onların yaptıklarına bakıyoruz, bizim kendi yapacaklarımızı planlıyoruz. İnşallah güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Lig çok uzun, Konya maçında puan kaybettik. Puan almayı çok istemiştik, ama oraya takılıp kalmayacağız, devam etmemiz lazım. Beşiktaş ile maçımız var, orada puan ve puanlar alırsak, lig zaten uzun bir maraton ileride bunun yararını çok büyük bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum\" dedi.

Kaş, kendi performansıyla ilgili, Milli takım arası en çok kendisine yaradığını kaydederek, \"Şu an gayet iyi ve oynayabilecek durumdayım. Hocam şans verirse elimden geleni yapacağım\" diye konuştu.

Ligde dört haftalık bölümde 7 puan topladıklarını, güzel bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Kaş, şunları söyledi:

\"İlk dört hafta bence çok iyi oynadığımız maçlar oldu, iyi puan aldığımız maçlar oldu. Bundan dolayı şuan bunun üzerine katmamız lazım. Aldığımız puanla zaten yetinemeyiz de üstüne katarak devam edersek bizim için her şey çok güzel olacak.\"

Sarı- kırmızılıların forveti Khalid Boutaib, Beşiktaş deplasmanından puanla dönmenin kendileri için iyi olacağını, ligin 5\'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını kaydederek, \"Milli takımda iken arkadaşlarla konuştuğumda çok iyi çalıştıklarını söylediler. Geldiğimde aynen bende onu gördüm. Onun için en iyi şekilde Beşiktaş maçına hazırlanmaya çalışıyoruz\" diye konuştu.

Boutaib, bir gazetecinin \'Geçen sezon İstanbul takımlarına karşı deplasmanda puan alınamadı, bu sezon Beşiktaş maçıyla bu şansızlık kırılır mı?\' sorusuna, şu yanıtı verdi:

\"İnşallah bizim istediğimiz bu. Gerekirse daha kötü bir oyun ama bir puanla dönmek en azından iyi olacak benim için.\"

Khalid, takıma katkı sağlamak için çalıştığını ifade ederek, \"Geçen sene ben 3 gol atmıştım, 4 puan toplamıştık, bu sene atmadım 7 puan topladık. Keşke böyle devam etsin, ben katkı sağlayayım, golün kimin atacağı önemli değil\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erkan Kaş\'ın konuşması

-Khalid\'in açıklamaları

-İdmandan görüntüler

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)

