Yeni Malatyaspor Başkanı ve taraftarlar kavga etti

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında, İttifak Holding Konyaspor’la berabere kaldı.

Maçın ardından stattan ayrılan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’e taraftarlar tepki gösterdi. Gevrek aracının önünü kesen taraftarlarla kavga etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin araya girdiği ve Gevrek’i güçlükle sakinleştirdiği görüldü.

Yeni Malatyaspor: Fiziksel saldırı gerçekleşti

Yaşananların ardından Yeni Malatyaspor yazılı açıklama yaptı.

Taraftarların Gevrek ve yöneticilerin olduğu araca saldırdığı belirtilen açıklamada, “Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir” denildi.

Yasal sürecin başlatılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Modern toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayandırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur. Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor’un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz.”