Yeni Malatyaspor, Antalya maçının hazırlıklarını sürdürdü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - SÜPER Lig’in 3\'üncü haftasında kendi sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Ertuğrul Sağlam antrenmanda yer almazken, çalışmayı yardımcı antrenör Gökhan Geylani yaptırdı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de cumartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına İnönü Stadı’nda yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yer almadığı idmanda takım sahaya eksiksiz çıktı.

Yardımcı antrenör Gökhan Geylani eşliğinde yapılan antrenmanı çok sayıda taraftar ve basın mensubu da takip etti. Sarı kırmızılı takımın yeni transferleri Mina, Sadio ve Batuhan çalışmanın ilgi odağındaki isimler olurken, futbolcuların hırslı oluşu dikkat çekti. Sahanın tüm bölümlerini istasyon çubukları ve hunilerle işaretleyen yardımcı antrenörler, hafif tempolu koşulardan sonra çıkış, dayanıklılık ve koordinasyon ağırlıklı bir idman programı uygulattı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda tüm futbolcuların takımla birlikte çalışması teknik heyeti mutlu etti. Yeni Malatyaspor Turgut Doğan Şahin’in cezasının bitmesiyle birlikte Antalya maçına tam kadro çıkacak.

‘HUGO RODALLEGA VE VELİTTON’UN İSMİ GEÇİYOR’

İdman’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sportif direktör Ali Ravcı, geçen haftaki Sivasspor mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirtti. Ravcı, transferlerle ilgili yaptığı açıklamada ise, \"Hugo Rodallega ve Velitton’un ismi geçiyor bunlarla ilgili bir çalışma yaptık kulüplerinden dolayı sıkıntı olduğu için birkaç gün içerisinde netleşir yada başka bir oyuncuya döneriz” diye konuştu.

‘İNÖNÜ STADINI BİR TÜRLÜ TERK EDEMEDİK’

Sportif Direktör Ravcı, Antalyaspor maçının hangi statta oynanacağı hakkında bilgiler verdi. Ravcı, “İnönü stadını çok seviyoruz biz hiç ayrılmak istemiyoruz. Tabi bu işin esprisi. İnönü Stadını bir türlü terk edemedik. Gönül isterdi ki ligin il maçını yeni stadımızda oynayalım yeni bir atmosferde yeni bir havayla ama yetişmiyor bir türlü kısmet olmuyor yine inşallah diyelim bu 2’nci maçımız artık İnönü stadında son olur” diye konuştu.

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