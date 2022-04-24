Yeni Malatyaspor: 2 - 3 Konyaspor (Maç sonucu)

Süper Lig'e veda eden Yeni Malatyaspor ile Konyaspor arasındaki düellodan konuk ekip çıktı. İkincilik şansını sürdürmek isteyen Konyaspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-2 galibiyetle döndü; lig ikinciliği şansını sürdürdü.

Abdülkerim Bardakçı, 7. dakikada Konyaspor'u 1-0 öne geçirirken; Gaston Campi, 20. dakikadaki kırmızı kartla Malatyaspor'u 10 kişi bıraktı. 37. dakikada Ahmed Hassan, Konyaspor adına farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı bu skorla sona ererken; Tetteh 47. dakikadaki golüyle ev sahibi takımı umutlandırdı. 59'da Skubic'in golü geldi ve Konyaspor skoru 3-1 yaptı.

63. dakikada Nouha Dicko'nun golüyle Yeni Malatyaspor farkı bire indirse de karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Konyaspor bu galibiyetle puanını 64 yaptı ve Fenerbahçe'nin bir puan gerisinde ikincilik şansını sürdürdü. Üst üste 6. maçını da kaybeden Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.