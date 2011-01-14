-YENİ MALATYASPOR : 2 - FENERBAHÇE: 1 MALATYA (A.A) - 13.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 3. hafta maçında, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. 47. dakikada Hüseyin'in sol kanattan getirip ortaladığı topta araya giren Niang, tehlikeyi uzaklaştırdı. 52. dakikada Niang soldan yaptığı ortada boş durumdaki Semih'i gördü. Tehlikeyi sezen Adem araya girerek topu kornere gönderdi. 59. dakikada Stoch'un kullandığı korner atışında kaleci Mesut meşin yuvarlağı tokatladı. Topu önünde bulan Mehmet Topuz'un sert şutu yandan dışarı çıktı. 62. dakikada seri çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına giren Mehmet Tatlı'nın şutunnda topu kaleci Mert çeldi. 72. dakikada Yeni Malatyaspor yeniden öne geçti. Yeni Malatyasporlu forvet oyuncularının paslaşmasında araya girmek isteyen Caner, ayağı kayıp topa sahip olamayınca, meşin yuvarlak Cem'in önünde kaldı. Cem de topu kaleci Mert'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 2-1. 78. dakikada sol çaprazdan Fenerbahçe ceza sahasına giren Cihan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutunda kaleci Mert topu çelmeyi başardı. 89. dakikada Hüseyin'in pası ile ceza sahasında topla buluşan Cihan'ın vuruşunu kaleci Mert güçlükle önledi. Maç, Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Malatya İnönü Hakemler: İlker Coşkun xxx, Mustafa Sönmez xxx, Fatih Kalaycı xxx Yeni Malatyaspor: Mesut xxx, Adem xx, Hüseyin xx, Gür Ege xx, Recep xx (Dk. 77 Enis xx), Mehmet Tatlı xx, Bülent xxx, Ümit xx, Gökhan xx, Cem xxx (Dk. 80 Mehmet Düz ?), Cihan xx (Dk. 90 Hüseyin Kar ?) Fenerbahçe: Mert xx, Lugano xx, Yobo xx, Emre xx, Niang xx, Stoch xx (70 Uğur xx), Okan x (Dk. 63 Özer xx), Selçuk xx, Semih x, Mehmet Topuz xx, Caner x (Dk. 74 Dos Santos x) Goller: Dk 23 Okan(K.K), Dk. 72 Cem (Yeni Malatyaspor), Dk. 24 Lugano (Fenerbahçe) Sarı Kart: Dk. 71 Gökhan (Yeni Malatyaspor), Dk. 88 Niang (Fenerbahçe)