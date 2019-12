-YENİ MALATYASPOR: 0 - ANKARAGÜCÜ: 0 MALATYA (A.A) - 27.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu'ndaki Yeni Malatyaspor-Ankaragücü karşılaşması 0-0 berabere sona erdi. 3. dakikada Serdar Özkan, çalımlarla ceza sahasına girdi ancak kaleci Eray, tehlikeyi önledi. 11. dakikada köşe atışını kullanan Marek topu ceza sahasına ortaladı. Güven'in karamboldeki vuruşunda kaleci Eray gole izin vermedi. 16. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Özkan'ın uzaktan sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı. 33. dakikada kaleciden dönen topu önünde bulan Gabric, müsait pozisyondan yaralanamayarak takımını bir golden etti. 34. dakikada Turgut Doğan, sağdan getirdiği topu ceza sahasına ortaladı. Serdar Özkan'ın vuruşunda top direkten oyun sahasına döndü. Turgut Doğan dönen topa dokunamayınca Ankaragücü öne geçme fırsatını bir kez daha değerlendiremedi. 45. dakikada Marek'in sağ kanattan ortasında bomboş durumda kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Özkan'ın vuruşunda topu kaleci Eray kontrol ederek tehlikeyi önledi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 49. dakikada Yusuf'un kullandığı köşe atışında Ankaragücü kalecisi Özden topu elinden kaçırdı. İki Malatyasporlu futbolcu topa dokunamayınca meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 51. dakikada Malatyaspor ceza sahasında boş pozisyonda topla buluşan Serdar Özkan'ın vuruşunu kaleci Eray kornere çelerek, golü önledi. 66. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Serkan'ın sert şutunda Özden kalesinden çıkarak gole izin vermedi. 75. dakikada Yeni Malatyaspor ceza sahasına yapılan ortada Rajnoch'un kafa şutunu, kaleci Eray son anda tokatlayarak kornere gönderdi. 81. dakikada Uğur, sağ kanattan getirdiği topu Mehmet Duz'a aktardı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda attığı şutta top kaleci Özden'de kaldı. 88. dakikasında taç atışını uzun kullanan Güven topu ceza sahasına havalandırdı. Meşin yuvarlağa son olarak kafa vuran Rajnoch'un şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 90. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Marek'in aşırtma şutunda kaleci Eray bir kez daha gole izin vermedi. Karşılaşma 0-0 berabere bitti. Bu sonuçla (C) Grubu'nda grup maçlarında hiç yenilgisi bulunmayan Ankaragücü elenirken, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesine karşın Gençlerbirliği ile Bucaspor çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Stat: İnönü Hakemler: İlker Meral xxx, Nihat Samuk xxx, Engin Gökçe xxx Yeni Malatyaspor: Eray xx, Mehmet Toşak xx, Can xx, Serdar xx, Yusuf xx( Dk. 83 Gökhan Çalışal x), Mehmet Duz xx, Mehmet Akif xx, Serkan xx(Dk. 90 Gür Ege x), Önder xx (Dk. 90 Müslüm x), Gökhan Sinanoğlu xx, Uğur xx Ankaragücü: Özden xx, Uğur xx, Marek xx, Mehmet Çoğum xx, Metin xx, Serdar x (Dk. 56 Fatih Tekke xx), Rajnoch xx, Özgür x (Dk. 33 Turgut Doğan xx), Zewlakow xx, Güven xx, Gabric xx (Dk. 69 Kağan x)