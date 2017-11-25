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Spor

Yeni Malatya Stadı'nda 27 bin 44 çiğ köfte dağıtıldı

Karşılaşmaya gelenlere çiğ köfte  Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesi Yeni Malatya Stadyumu'nda taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı

25 Kasım 2017 19:36

Karşılaşmaya gelenlere çiğ köfte 

Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesi Yeni Malatya Stadyumu\'nda taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı.  
Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesinde taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı. Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve aynı zamanda takımın göğüs sponsoru Battalbey Çiğ Köfte\'nin sahibi Sait Aybak, taraftarların tribüne ilgisini arttırmak amacıyla Yeni Malatya Stadyumu çevresinde karşılaşmayı izlemeyi taraftarlara 27 bin 44 adet çiğ köfte dürüm dağıttı. Yoğun ilgi gören çiğ köfte dağıtımında Sait Aybak da taraftara çiğ köfte verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çiğ köfte dağıtımı 
-Sait Aybak\'tan detaylar
-Genel detaylar

Sercan SAPANATAN - Ali DANAŞ / MALATYA, (DHA)

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