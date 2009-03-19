'Yeni Madagaskar yönetimini tanımayacağız'

Madagaskar'da siyasi krizin ardından devlet başkanının yetkilerini orduya devretmesi ve muhalefet liderinin iktidarı ele geçirmesi, Afrika ülkelerinden tepki topluyor.



Madagaskar'ın da üyesi olduğu Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun karar organı, iktidar değişikliğiyle ilgili olarak bugün yaptığı mini zirvede, Madagaskar'da iktidara gelen Andry Rajoelina'yı devlet başkanı olarak tanımama kararı aldı.



Uluslararası toplumdan da Rajoelina'yı tanımamalarının istendiği açıklamada, Madagaskar'da mümkün olan en kısa zamanda demokratik ve anayasal düzene dönülmesi çağrısı yapıldı.



Bu arada, Zambiya Dışişleri Bakanı Kabinga Pande, Rajoelina'nın iktidara gelişinin Afrika kıtasında demokrasi ve anayasal yönetimin yerleşmesine karşı bir tehdit oluşturduğunu, buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Pande, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu'nun toplantısından önce yaptığı açıklamada, ayrıca Madagaskar'ın hem bu topluluktan hem de Afrika Birliği üyeliklerinden çıkarılması çağrısında bulundu.



Madagaskar'da, sokak gösterileriyle gelişen siyasi krizin ardından salı günü Devlet Başkanı Marc Ravalomanana iktidarı orduya devrederek görevinden ayrılmıştı. Bu istifadan saatler sonra da ordu, devlet başkanlığına muhalefet lideri Rajoelina'yi getirmişti.

