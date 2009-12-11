Yeni Live Messenger 2010 görücüye çıktı

T24 - Microsoft'un bir sonraki Windows Live dalgasına dair ilk görüntüler ortaya çıktı. Windows Live setinin (Live Temel Parçalar) en çok merak edilen parçası Windows Live Messenger 2010'un ilk betasına ait ilk resimler Neowin portalında ortaya çıktı.

2010'da çıkması planlanan Windows Live Wave 4'ün özellikle sosyal ağlarla etkileşime ağırlık vereceği belli oluyor. Zira Live Messenger 2010'un arabiriminde temel değişiklikler söz konusu ve bu değişikliklerden biri de pencereye eklenmiş yeni "Social Stream" (sosyal akış) bölümü. Burada kişi listenizde bulunup Twitter, Facebook ve web günlüğü girdilerini güncelleyen arkadaşlarınızı takip etmeniz mümkün.

Ayrıca birçok Messenger hayranının ek programlara başvurarak elde ettiği bir özellik de artık varsayılan olarak sunuluyor. Sekmeli sohbet. Bu özellik sayesinde tek bir pencerede tüm konuşmalarınız sekmeler halinde gösteriliyor. Live setinin bir diğer bileşeni Live Writer'ın da bir ekran görüntüsü ortaya çıktı. Microsoft yeni beta sürümde Office'ten bilinen Ribbon arabirimine başvurmuş.