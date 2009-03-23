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Spor

Yeni Lincoln krizi

Galatasaray'da son iki lig maçında yedek oturan Casio Lincoln konusundaki kriz yeni bir boyut kazandı.

23 Mart 2009 02:00


Galatasaray'da son iki lig maçında yedek oturan Casio Lincoln konusundaki kriz yeni bir boyut kazandı. Brezilyalı oyuncu, yönetimin izin vermemesine karşın ülkesine gitti. Genel Müdür Adnan Sezgin, "Gereken cezayı vereceğiz" dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Casio Lincoln, izinsiz olarak ülkesine giderek sarı-kırmızılı kulüpte yeni bir krize neden oldu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı Galatasaray'da futbolculara 2 günlük izin verilirken, Casio Lincoln ise bugün izinsiz olarak İstanbul'dan ayrıldı.

Son dönemde teknik direktör Bülent Korkmaz'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve dünkü Eskişehirspor maçında yedek oturtulan Lincoln'ün, izin talebi reddedilmesine karşın ülkesine gittiği öğrenildi.

Galatasaray Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Lincoln bizden izin istedi ama biz bu izni kendisine vermedik. Geri döndüğünde cezası neyse alacak'' ifadelerini kullandı.

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