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Spor

Yeni liderin adı: Massa

Formula 1 Fransa Grand Prix'sini, Ferrari pilotu Felipe Massa birinci bitirdi. İkinci yine Ferrari'den Kimi Raikkonen, üçüncü ise Toyota'dan Jarno Trulli oldu.

03 Temmuz 2008 03:00

Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini yarışa ikinci cepte başlayan Ferrari pilotu Felipe Massa kazandı. Bu sezon 3 yarış kazanan ilk pilot olan Massa, kariyerinin de 8. birinciliğini alarak ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışa ilk cepte başlayan Ferrari'nin diğer pilotu Kimi Raikkonen ise, iyi start alarak uzun süre yarışı ilk sırada götürdükten sonra, yaşadğı mekanik problemler nedeniyle yavaşlamaya başladı. Attığı hızlı turlarla aradaki farkı kapatarak takım arkadaşını yakalayan Felipe Massa, yarışın tamamlanmasına 32 tur kala liderliği ele geçirdi.

Kalan bölümde takım arkadaşı ile arasında farkı açmaya başlayan başarılı pilot, çizgiyi 1'36:50.245'lik derecesiyle ilk sırada geçerek kolay bir zafer kazandı. Bu zaferle birlikte pilotlar sıralamasında Lewis Hamilton ve Robert Kubica'yı geride bırakan Massa, birinci sıraya yerleşti. Bu sezon 3. kez ilk sırada finiş gören Felipe Massa, 1993 yılında efsane pilot Ayrton Senna'dan sonra pilotlar sıralamasında liderliğe yükselen ilk Brezilyalı oldu.

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