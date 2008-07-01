Yeni lider Massa

Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini yarışa ikinci cepte başlayan Ferrari pilotu Felipe Massa kazandı. Bu sezon 3 yarış kazanan ilk pilot olan Massa, kariyerinin de 8. birinciliğini alarak ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışa ilk cepte başlayan Ferrari'nin diğer pilotu Kimi Raikkonen ise, iyi start alarak uzun süre yarışı ilk sırada götürdükten sonra, yaşadğı mekanik problemler nedeniyle yavaşlamaya başladı. Attığı hızlı turlarla aradaki farkı kapatarak takım arkadaşını yakalayan Felipe Massa, yarışın tamamlanmasına 32 tur kala liderliği ele geçirdi.

Kalan bölümde takım arkadaşı ile arasında farkı açmaya başlayan başarılı pilot, çizgiyi 1'36:50.245'lik derecesiyle ilk sırada geçerek kolay bir zafer kazandı. Bu zaferle birlikte pilotlar sıralamasında Lewis Hamilton ve Robert Kubica'yı geride bırakan Massa, birinci sıraya yerleşti. Bu sezon 3. kez ilk sırada finiş gören Felipe Massa, 1993 yılında efsane pilot Ayrton Senna'dan sonra pilotlar sıralamasında liderliğe yükselen ilk Brezilyalı oldu.

Yaşadığı mekanik problemler nedeniyle liderliği takım arkadaşına kaptırmasına rağmen 3. sıradaki Jarno Trulli'nin kendisini yakalamasına izin vermeyen Kimi Raikkonen, yarışı 2. sırada tamamlayarak pilotlar sıralamasında bir basamak yükselerek 43 puanla 3.'lüğe yerleşti. 2006'nın nisan ayından bu yana Toyota takımını ilk kez podyuma çıkaran Jarno Trulli de 18 puanla klasmanda 7. sırada kendine yer buldu.

Fransa'ya lider olarak gelen sezonun flaş ismi BMW'den Robert Kubica ise 5. olarak 46 puanla ikinci sıraya indi. Kanada'da aldığı ceza nedeniyle yarışa 13. sırada başlayan McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise Magny Cours pistinden 10. sırada ayrıldı ve puan alamadı.

Fransa Grand Prix'sinin ardından markalar klasmanında da Ferrari rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. Magny Cours'dan 18 puanla ayrılan İtalyan takımı, 91 puanla ilk sırada yer alırken, BMW Sayber 74 puanla ikinci, McLaren Mercedes de 58 puanla 3. sırada yer alıyor.