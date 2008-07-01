T24 LogoT24 Logo
Spor

Yeni lider Massa

Formula 1 Fransa Grand Prix'sini Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazanırken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen ikinci oldu.

01 Temmuz 2008 03:00

Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini yarışa ikinci cepte başlayan Ferrari pilotu Felipe Massa kazandı. Bu sezon 3 yarış kazanan ilk pilot olan Massa, kariyerinin de 8. birinciliğini alarak ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi.

Yarışa ilk cepte başlayan Ferrari'nin diğer pilotu Kimi Raikkonen ise, iyi start alarak uzun süre yarışı ilk sırada götürdükten sonra, yaşadğı mekanik problemler nedeniyle yavaşlamaya başladı. Attığı hızlı turlarla aradaki farkı kapatarak takım arkadaşını yakalayan Felipe Massa, yarışın tamamlanmasına 32 tur kala liderliği ele geçirdi.

Kalan bölümde takım arkadaşı ile arasında farkı açmaya başlayan başarılı pilot, çizgiyi 1'36:50.245'lik derecesiyle ilk sırada geçerek kolay bir zafer kazandı. Bu zaferle birlikte pilotlar sıralamasında Lewis Hamilton ve Robert Kubica'yı geride bırakan Massa, birinci sıraya yerleşti. Bu sezon 3. kez ilk sırada finiş gören Felipe Massa, 1993 yılında efsane pilot Ayrton Senna'dan sonra pilotlar sıralamasında liderliğe yükselen ilk Brezilyalı oldu.

Yaşadığı mekanik problemler nedeniyle liderliği takım arkadaşına kaptırmasına rağmen 3. sıradaki Jarno Trulli'nin kendisini yakalamasına izin vermeyen Kimi Raikkonen, yarışı 2. sırada tamamlayarak pilotlar sıralamasında bir basamak yükselerek 43 puanla 3.'lüğe yerleşti. 2006'nın nisan ayından bu yana Toyota takımını ilk kez podyuma çıkaran Jarno Trulli de 18 puanla klasmanda 7. sırada kendine yer buldu.

Fransa'ya lider olarak gelen sezonun flaş ismi BMW'den Robert Kubica ise 5. olarak 46 puanla ikinci sıraya indi. Kanada'da aldığı ceza nedeniyle yarışa 13. sırada başlayan McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton ise Magny Cours pistinden 10. sırada ayrıldı ve puan alamadı.

Fransa Grand Prix'sinin ardından markalar klasmanında da Ferrari rakipleriyle arasındaki puan farkını açtı. Magny Cours'dan 18 puanla ayrılan İtalyan takımı, 91 puanla ilk sırada yer alırken, BMW Sayber 74 puanla ikinci, McLaren Mercedes de 58 puanla 3. sırada yer alıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24