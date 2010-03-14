Yeni lider Bursaspor

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Ivankov dünyanın en golcü 3. kalecisi

Turkcell Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Manisaspor'u konuk etti. Yeşil-beyazlılar Manisaspor'u 2-0 mağlup etti ve zirve yürüyüşünü sürdürdü.Bursalı taraftarlar Bursa Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım doldururken, maçın başından sonuna kadar takımlarına büyük destek verdiler. Bursaspor maça çok istekli başladı. Yeşil-beyazlılar ilk dakikalarda bulacakları golle rahatlamak istiyordu.Manisaspor ise defansif bir kadroyla sahaya çıkarken, rakibine boş alan bırakmamaya çalıştı. Ege temsilcisi, özellikle top kapıp Isaac'i defans arkasına kaçırmaya çalışırken, Bursaspor takım haline hücum yaptı. Bursalı taraftarlar bekledikleri gole 45. dakikada kavuştu. Ali Tandoğan sağ taraftan ceza sahasına girdi, son çizgiye indi ve Burak'ın darbesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.Topun başına Ivankov geçti. Bulgar kaleci, topu ve Manisaspor kalecisini ayrı köşeye yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarı, ilk yarıya oranla daha temposuz geçti. Manisaspor beraberlik golü için atak yaparken, Bursaspor'da oyuncu değişiklikleri yüzünden iyi organize olamadı. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken, 89. dakikada kaptan Ömer Erdoğan sahneye çıktı ve attığı golle takımını rahatlattı.Bursaspor bu galibiyetle puanını 52'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.Bursaspor forması altında 6. golünü Manisaspor'a atan Bulgar kaleci Dimitar Ivanov Ivankov, kariyerindeki gol sayısını 41'e çıkararak, ''Dünyanın en golcü kalecileri'' sıralamasında üçüncü sırada yer alan Kolombiyalı efsane kaleci Rene Higuita'yı yakaladı.Yeşil-beyazlı takımın iki sezondur kalesini koruyan ve bu sezonki performansıyla alkışlanan Ivankov, bir yandan ligin en az gol yiyen kalecileri arasında yer alırken, attığı gollerle de takımına hayat veriyor.Şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor'un, Manisaspor maçında Ali Tandoğan'ın 45. dakikada ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Ivankov, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek, Bursaspor forması altındaki 6'ncı, kariyerindeki 41. golünü kaydetti.Önemli gollere imza atan Bulgar file bekçisi, yeşil-beyazlı forma altında Bursaspor'un, Fenerbahçe ile oynadığı, 3-1 kazanmasına karşın ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle elendiği Ziraat Türkiye Kupası maçında kazanılan penaltı atışını gole çevirmişti.Bursaspor forması altında geçen sezon Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçında Van Belediyespor'a gol atma başarısını gösteren Ivankov, Turkcell Süper Lig'de Bursaspor'un Hacettepe'yi 2-1 yendiği maçta ve yine aynı skorla kazanılan Fenerbahçe maçında da penaltıdan gol atmıştı.Başarılı file bekçisi, bu sezon Bursaspor'u 4-0 kazandığı Diyarbakırspor maçının 47. dakikasında da takımının ikinci golünü penaltıdan kaydetmişti.Kariyerinde 41 gole ulaşan Ivankov, böylece ''dünyanın en golcü kalecileri'' sıralamasında dördüncülüğü paylaştığı Meksikalı kaleci Jorge Campos'u geçerek, üçüncü sırada yer alan Kolombiyalı efsane kaleci Rene Higuita'yı yakaladı.Sıralamanın başında 84 golle Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen Rogerio Ceni yer alıyor. Yıllarca Paraguay milli takımı kalesini koruyan ve futbolu bırakan Jose Luis Felix Chilavert ise rakip fileleri 62 kez havalandırmasıyla ikinci sırada bulunuyor.