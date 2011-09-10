-Yeni Libya Büyükelçisi Beyaz Saray'da WASHINGTON (A.A) - 10.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Muammer Kaddafi iktidarının düşmesi ve Trablus'un direnişçiler tarafından ele geçirilmesinden sonra Libya tarafından atanan yeni Washington Büyükelçisinin güven mektubunu kabul etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın yeni Libya'nın ABD'deki ilk temsilcisi olan Ali Süleyman Ocali'nin güven mektubunu kabul ettiği belirtilerek, Ocali'nin Kaddafi'nin iktidardan düşmesinden bu yana uluslararası düzeyde Libya'yı temsil edebilecek ilk diplomatlardan biri olduğu kaydedildi. ABD'nin Libyalıları cesaretleri ve ülkeleri için yeni ve demokratik bir gelecek hazırlamaktaki kararlılıklarından dolayı ayrıca kutladığı belirtilen açıklamada, Libyalıların özgürlük ve yeni bir yaşam tarzı için verdikleri onurlu mücadeleyle uluslararası toplum için esin kaynağı oldukları ifade edildi.