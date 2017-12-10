Yeni kurallar geldi, binlerce kargo gümrükte kaldı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Aralık (DHA) - Shiptor Kargo Servisi Rusya Müdürü Andrey Lyamin, Federal Gümrük Servisi’nin (FTS) yeni kuralları yüzünden vergi numarası olmayan binlerce kargonun gümrükte kaldığını, İnternet mağazaları ve kurye servislerin büyük kayıplar yaşadığını bildirdi.

FTS 7 Aralık’ta yabancı internet mağazalarının ürün göndermek için gerekli bilgi listesini genişleten yeni proje hayata soktu. Hızlı gönderim yapan mağazalar, alıcıların vergi numarasını ve yurtdışından satın alan ürünlerin elektronik bilgilerini topluyorlar. FTS bunun vergi ödemekten kaçınmaya çalışan alıcıların önüne geçmek için test amaçlı başlatıldığını belirtti. Uygulama şimdi Rusya’da ithalat vergisi bin euroluk alımlarda uygulanıyor.

Lyamin Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “ Şimdiden vergi numarası olmayan binlerce kargo gümrükte ve havayolu şirketlerinin depolarında bulunuyor. Yabancı internet mağazaları ve kurye servisleri bu beklenmedik sürpriz yüzünden büyük zarara girdiler” ifadesini kullandı.

Lyamin şu şekilde devam etti:

“Bu yeniliğe hiç kimse hazır değildi. Yabancı internet mağazaları gerekli bilgileri yeni yeni toplamaya başladılar. Bu yüzden bazı kargolar vergi numarasını içermiyor. Bazı kargolar geri gönderiliyor. Yabancı internet mağazaları henüz hükümet servislerine vergi numarasını sunma mekanizmasını oluşturmadılar. Bu yüzden gümrükteki sorunun ne kadar büyüyeceğini öngöremiyoruz.”