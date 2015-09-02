Yeni Kültür Bakanı Yalçın Topçu: Topkapı Sarayı'nda şaraplı minderli konsere izin vermem!

Seçim hükümetinde dışarıdan Kültür ve Turizm Bakanı olan Yalçın Topçu, Büyük Birlik Partisi genel başkanı olduğu dönemde Topkapı Sarayı’ndaki İdil Biret konserini basmak isteyen Alperen Ocakları’nı savunduğu iddialarına, "Ben en azından senfoni orkestrasında bir eser icra edilirken minder atılıp, şarap içilip, ayak uzatarak dinlenmeyeceğini bilecek kadar bu işlerden anlarım. Bugün olsa Topkapı Sarayı’nda şaraplı, minderli konsere izin vermem" dedi.

Topçu şöyle devam etti:

O sanatın çıktığı ülkelerde bir senfoni hangi adap, edeple dinlenir? Hanımefendiler, beyefendiler şıkır şıkır kıyafetleriyle gelir değil mi? Biz barda halaya dururuz, orada da vals yaparız. Bizi başkalarıyla karıştırmasınlar. Orada ideolojik bir linçe falan da eyvallah etmeyiz.



Türkiye partisi olurlar



Eski BBP'li Bakan Topçu, "Biz makam mevkii, şu kapısı, bu kapısı düşünmeyiz. 15 yaşında dar dönemde ‘kim var’ denildiği zaman ayağa kalkmışız. Bugün tartışılabilir yöntemi ama. Şimdi ‘ben yokum’ mu diyeceğim. Dün başka makamları işgal ediyordum. Bıraktım, belediye otobüsüyle gittim geldim. Bugün burayı işgal ederiz, bırakırız. Yürüyerek gider geliriz. Keşke söylediğiniz partinin (HDP) temsilcilerinin Bakanlar Kurulu’ndaki o davranış ve görüntüleri mensup oldukları partinin kurmaylarında olsa. Türkiye’nin hayrına olur, Türkiye partisi olurlar o zaman” ifadelerini kullandı.



Levent Üzümcü'yü tanımıyorum



(Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü’nün Şehir Tiyatroları’ndan ihraç edilmesiyle ilgili olarak) “Benim zamanımda çıkmadı öyle bir karar. Ben neticede milletin önünde siyaset yapan, dupduru, natürel, hormonsuz bir Anadolu çocuğuyum. Milletin sanatını. edebiyatını temsil edenler benim için çok kıymetlidir. Benim savaşım sadece bu devletin milletin vatanın birliğine, dirliğine, varlığına el uzatıp dokunan fiiliyatta bulunanlarla olur. Bahsettiğiniz olayı, arkadaşı bilmiyorum. Bakacağım söylediği neymiş? Ben de merak ettim.



Gönlüm arzu ediyor açılmalı

Bakan Topçu, geçmişte Ayasofya’nın ibadete açılmasını istediği hatırlatılıp Bakan olarak tavrı sorusu üzerine, "Ben dünyadaki bütün kültür ve medeniyetlere saygı göstermek zorundayım. Onlar da benim medeniyet değerlerime saygı göstermek zorunda. Ben şimdi medeniyet davası olan, ömrünü bu işte harcamış olan ve bu işin bakanı olan bir adamım, devlette bir gün bir saniye anlamam. Gönlüm arzu ediyor tabi ki açılmalı. Bu hükümet siyasetin dışında icra yapacak ve devlete hizmet edecek. Ben dileğimi ve isteğimi söylüyorum.” şeklinde konuştu.