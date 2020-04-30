Yeni Koronavirüs antikor testi sadece 10 dakikada sonuç veriyor

Araştırmacılar, Covid-19'a karşı geliştirdikleri hassas yeni immüno analizi yönteminin 10 dakikada sonuç verdiğini duyurdu.

Amerikan Kimya Derneği'nin "Analitik Kimya" adlı hakemli bilim dergisinde yayımlanan bir kavram ispatı (POC) çalışmasında hızlı ve hassas sonuç veren bir antikor testi geliştirildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; test doktorların kişiye yeni tip Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) bulaşıp bulaşmadığını takip etmesine ayrıca daha önce diğer yöntemler kullanılarak yapılan testlerde Koronovirüs negatif çıkan şüpheli kişilerdeki vakaları doğrulamasına yardım edecek.

10 dakikada sonuç veriyor

Araştırmacıların testi tıpkı evlerde yapılan hamilelik testlerindeki gibi yanal akış immüno analizi yöntemini kullanıyor.

Araştırmacılar bir viral kaplama proteinini bir nitroselüloz şeridinin belirli bir bölgesinde tutturarak ardından buna serum ekledi. Serum şeridin bir ucundan diğerine aktı ve viral proteine karşı antikorlar şeridin bu ucunda yer aldı.

Ardından araştırma ekibindekiler SARS-CoV-2'ye karşı olan antikorları floresan boyalarla tespit etti. Floresan bazlı tespit yöntemi hamilelik testi gibi diğer yanal akış immüno analizi yöntemini kullanan diğer yöntemlerden çok daha hassas.

Araştırmacılar yeni tahlil yöntemini Covid-19 hastalarından alınan 7 serum örneğiyle RT-PCR testlerinde Koronavirüs negatif çıkan kişilerden alınan 12 serum örneği üzerinde denedi.

Yeni yöntem 7 örneğin tamamını ayrıca daha önce negatif çıkan bir örneği pozitif olarak belirledi.

Her örnek için test süresi sadece 10 dakika sürdü.

Araştırmacılar yeni immüno analizi yönteminin negatif teşhisleri doğrulamada, hastanın iyileşme durumunu izlemede, eski bulaş vakalarını incelemede ve yüksek seviyeli antikora sahip iyileşen kişilerin immün plazma bağışçısı olup olmadığını belirlemede kullanılabileceğini belirtti.