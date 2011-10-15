-Yeni konut fiyatları arttı İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - İkinci el konut satış fiyat artışında eylül ayında lider İzmir oldu. Garanti'nin desteğiyle Reidin.com ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'deki ikinci el ve yeni konutlara yönelik hazırlanan emlak endekslerinin 2011 Eylül ayı raporu yayınlandı. Reidin.com Emlak Endeks'e göre, Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,73 oranında, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,22 oranında artış gerçekleşti. Eylül ayında İzmir, bir önceki aya göre metrekare başına yüzde 2,11'lik değer artışıyla ikinci el konut satış fiyatlarının en fazla yükseldiği il oldu. Aynı dönem içinde ikinci el konut satış fiyatları İstanbul'da yüzde 0,96, Kocaeli'de yüzde 0,45, Ankara'da yüzde 0,44, Adana'da yüzde 0,32 oranında artarken, Antalya'da yüzde 0,38, Bursa'da yüzde 0,76 oranında azaldı. Eylül ayında metrekare başına konut kiralarının en fazla yükseldiği il ise yüzde 1,13 artışla İstanbul oldu. Aynı dönemde konut kira değerleri Antalya ve İzmir'de yüzde 1, Ankara'da yüzde 0,69, Bursa'da yüzde 0,65, Kocaeli'de yüzde 0,23 arttı, Adana'da ise yüzde 0,31 oranında düştü. Reidin.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi'nin Eylül 2011 raporuna göre eylül ayında bir önceki aya göre değişim olmadı. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7,18 oranında artış gerçekleşti. Eylül ayında satış fiyatları bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde yüzde 0,74, 2+1 daire tipinde yüzde 0,44 oranında azaldı. 3+1 daire tipinde değişmedi, 4+1 daire tipinde yüzde 2,52 oranında arttı. Eylülde yeni konut satış fiyatları, bir önceki aya göre, 51-75 metrekare konutlarda yüzde 1,47, 76-100 metrekare konutlarda yüzde 0,19, 101-125 metrekare konutlarda yüzde 0,44, 126-150 metrekare konutlarda yüzde 0,46 oranında azaldı. 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 3,04 oranında arttı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GYODER Başkanı Işık Gökkaya, endekslerin son 1,5 yıla ait verilerine bakıldığında, projesi devam eden markalı konutların aylık erime hızının yüzde 4,5 seviyelerinde olduğunu belirterek, konut piyasasında yeni bir projenin satışa sunulmaması durumunda, yaklaşık 20 ay içinde tüm mevcut markalı konutların eriyebileceğinin görüldüğünü ifade etti. Garanti Mortgage Genel Müdür Yardımcısı Umur Güven ise faizlerin, yıl sonuna kadar şu anda gelmiş olduğu yüzde 1 seviyelerinde kalacağını öngördüklerini belirterek, gerek faizlerin makul seviyede olması, gerekse ev fiyatlarında aşırı değerlenme olmamasından dolayı, yurt dışındaki olumsuz havaya rağmen ev almak için doğru bir zaman olduğunun söylenebileceğini kaydetti.