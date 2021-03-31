Yeni kısıtlamalar karşısında esnaf dertli: Devleti yanımızda görmek istiyoruz

Lokanta ve kafelere yönelik açıklanan yeni kısıtlamalar ve yetersiz bulunan destekler sektör temsilcilerinin eleştirilerine neden oldu. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın devleti yanında görmek istediğini belirtirken, TURYİD Başkanı Kaya Demirer de, hem çalışanların hem işletmelerin çok mağdur durumda olduğunu belirterek destek çağrılarını yineledi.

Kademeli normalleşme dönemi ile birlikte artan vakalar sonrası gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ve lokanta ve kafelerin de 12 Nisan itibariyle tüm Türkiye’de yalnızca paket servis hizmeti vereceğini açıkladı.



Erdoğan, nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının prim yüklerinin üstlenileceğini ve çalışan kişi başına da 1500 TL nakdi ödeme yapılacağını söyledi.

TESK: Esnaf perişan, borç üstüne borç alıyor

Dünya gazetesinin haberine göre; Türkiye’de 120 bin işletmeye yönelik alınan karar sektör temsilcilerinin eleştirisine yol açtı. Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, doğrudan gelir desteği olan bin TL’lik ödeme ve Kısa Çalışma Ödeneği’nin (KÇÖ) bu ay sona ereceğini hatırlatarak, "Esnaf ikinci ramazanı da buruk geçirecek. Esnaf perişan. Borç üstüne borç alıyor. Ayakta kalabilmesi için yeni kaynakların yaratılması lazım. Her taraf kırmızı oldu, sağlık önemli evet ama hem çalışanımız hem de esnaf olarak bizler çok zor durumdayız. Devleti yanımızda görmek istiyoruz. Verilenlere teşekkür ediyoruz ama yeterli değil" açıklamasında bulundu.

TURYİD: Açıklanan destek paketi endişe verici

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de, tüm işletmelerin cumartesi günleri haftalık cironun yarısını elde ettiğine dikkat çekerek, "Açıklanan destek paketi endişe verici. Paket servis ile devam edilecek açıklaması artık bizi rahatsız ediyor. Paket servis restoran işletmeciliğinin ana kollarından biri değil. Çok dar bir ekonomi ve ev dışı tüketimin yüzde 3’ü ile sınırlı. Açık ve seçik olarak ‘biz sizi kapatıyoruz’ diyorlar. Çok zor bir durum. ‘Sigorta primlerini karşılayacağız’ dendi. İşverene hiçbir şey yok. Görünen o ki devletin ekonomik destek verecek enerjisi kalmadı" diye konuştu.

TÜRES: Tükenmişlik sendromu yaşıyoruz

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, bundan sonraki dönemde kanun hükmünde kararname ile sadece kendilerine yönelik destek çıkarılması gerektiğini söyledi. Bingöl, "Bize sıfır faiz ile hatta ödemelerimizin faturası karşılığı kredi versinler. Binlerce işletme birbirine bağlı. Ödemelerimizi yapamıyoruz. Sektör tükenmişlik sendromu yaşıyor. Paket servisin ciro boyutu düşünüldüğü kadar değil. 120 bin işletmenin sadece yarısı bundan faydalanabiliyor. Bu dönemde sadece pizza ve hamburgerciler iş yapıyor. Ramazan ayında paket servis yapmak daha zor. Siparişleri iftar saatinde İstanbul trafiğinde yetiştirmek daha da zor" diye konuştu.

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