T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni kimlik kartlarının uygulanacağı tarih belli oldu

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, yeni kimlik kartlarının dağıtımına 14 Mart'ta Kırıkkale'de başlanacağını açıkladı

26 Şubat 2016 13:31

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan'dan yeni kimlik kartlarıyla ilgili açıklama geldi. Elvan, yeni kimlik kartlarının 14 Mart'ta Kırıkkale'de uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan Anadolu Ajansı muhabirlerinden Seval Ocak Adıyaman'a verdiği bilgide, yeni kimlik kartlarının ne zaman uygulanmaya başlayacağıyla ilgili kesin tarihi açıkladı. Çipli kimlik kartları için ilk uygulama, 14 Mart'ta Kırıkkale'de başlayacak.

 

Yeni kimlik kartları nasıl alınacak?

 

Çipli kimlik kartları için ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen başvuru yapılması gerekiyor. Başvrular için tüm ilçe nüfus müdürlükleri ihtiyaca  göre hazırlandı. Nüfus müdürlüklerinde daha iyi bir hizmet için vatandaşlara, bankolar yerine masalarda hizmet verilecek.

Yoğun ilçelerde sıramatik sistemleri kurularak kaliteli hizmet sunulması için de tedbirler alındı. Dileyenler randevu alarak başvurusunu yapabilecek. 


Sağlık ya da benzeri sebeplerle ilçe nüfus müdürlüğüne gidemeyen vatandaşların evlerinde başvurularının alınabilmesi için gerekli teknik altyapı hazırlıkları da tamamlandı. Geliştirilen mobil başvuru üniteleri tüm ilçe nüfus müdürlüklerine dağıtıldı.

Başvurusu alınan ve gerekli kontrollerden geçirilerek onaylanan kimlik kartları, vatandaşların beyan ettikleri adreslerde teslim edilecek. 

Kimlik kartıyla ilgili resmi web sitesi açılacağını ifade eden yetkililer, çeşitli mecralarda kimlik kartları konusunda asılsız bilgi ve haberlerin yer aldığına işaret etmişti. 

Yetkililer, vatandaşlara, resmi olmayan web sitelerine, duyurulara, sosyal medyada yer alan haberlere itibar etmemeleri uyarısında bulunmuştu.

ETİKETLER

yeni kimlik kartlarıbaşbakan yardımcısılütfi elvan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24