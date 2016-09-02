Yeni KHK'yla belediyelere kayyım atanabilecek

Olağanüstü Hal kapsamında Rezmi Gazete'de yayımlanan 3 yeni kararnameyle birlikte belediyelere kayyım atanmasının önünü açan düzenlemede yer aldı.

Düzenlemeyle, belediye başkanı ve yardımcısı ile meclis üyelerinin terör ve terör örgütüne yataklık suçlarından görevden uzaklaştırılması durumunda yerlerine yeni isimler görevlendirilebilecek.

Bu isimleri 15 gün içinde büyükşehir belediyesi ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde ise vali belirleyecek.

Belediyelerin bütçe, muhasebe iş ve işlemleri valilik onayıyla mal müdürlüğünde görülecek. Belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamayacak.

Kararnamelerle kendi istekleriyle emekli olan savcı ve hakimlere de yeniden göreve dönme imkanı da verildi.