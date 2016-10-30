Yeni KHK'lar: Kamuda 10 binden fazla ihraç, 15 basın kuruluşuna daha kapatma

Ankara'nın darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'le bağlantısı olduğundan şüphe edilen en az 10 bin kamu görevlisi daha, iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edildi.

Resmi Gazete'de dün akşam duyurulan bir listede, aralarında binlerce akademisyen, öğretmen ve sağlık görevlilerinin de olduğu toplam 10 bin 131 kişinin, 675 sayılı KHK ile ihraç edildiği duyuruldu.

OHAL kapsamında getirilen 675 ve 676 sayılı bu yeni KHK'lar ile, 15 basın kuruluşu daha kapatıldı. Bu yeni düzenlemeler, rektörlük seçimlerinin kaldırılması ve üniversitelerde rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanması gibi önemli değişiklikler getiriyor.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardan 2 bin 774, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 bin 219, yükseköğretim kurumlarından bin 267 kişi görevinden "başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın" çıkarıldı.

Bu yeni KHK'lar ile yapılan düzenlemelerde, üniversitelerde rektörlük seçimlerinin de kaldırılacağı belirtildi.

Devlet üniversitelerinde rektörler, bu KHK kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak.

Cumhurbaşkanı, YÖK tarafından önerilecek , profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından rektörleri kendi seçecek.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, vakıf üniversitelerindeki rektörler de, "mütevelli heyetinin YÖK'e teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından" atanacak.

Anadolu Ajansı, aynı KHK ile aralarında Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) da bulunduğu toplam 15 ajans, gazete ve derginin de kapatıldığını bildirdi.

Dicle Haber Ajansı, Jin Haber Ajansı ve Özgür Gündem, Azadiya Welat, Yüksekova Haber, Batman Çağdaş, Cizre Postası, İdil Haber, Güney Expres, Prestij Haber, Urfanatik, Kızıltepe'nin Sesi gazeteleri ile Tiroj, Evrensel Kültür, Özgürlük Dünyası dergileri, kapatılan basın kuruluşları arasında yer aldı.

Reuters'ın aktardığına göre, OHAL'in başlamasından beri kapatılan medya kuruluşlarının sayısı, bu son dalga ile 160'a yükseldi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "Kapatılan kuruluşlar ile bu kuruluşlara ait taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacaklar ve haklar, belge ve evrak Hazine'ye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak" ifadesi dikkat çekti.

Bu KHK ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) 32, Yargıtay Başkanlığı'ndan 183, Sayıştay Başkanlığı'ndan 69 kişi de ihraç edildi.

Açıklamada, "2'si general, 9'u pilot toplam 39 asker ile TBMM'den 3, MEB'den 31, AFAD'dan bir personelin ihraç edilenler listesinden çıkarıldı" ifadelerine de yer verildi.

"FETÖ" olarak da bilinen soruşturma kapsamında, Fethullah Gülen'in destekçisi olduğundan şüphe edilen en az 37 bin insanın tutuklandığı ve 100 bin kamu görevlisi, savcı, polis ve yargı mensubunun ihraç edildiği biliniyor.

Ancak dün Resmi Gazete'de açıklanan KHK'lar ile, gözaltı ve tutukluluk durumlarında şüphelilerin avukatlarıyla görüşmesi kısıtlanabilecek.