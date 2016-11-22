Yeni KHK'lar: Emniyet Müdürlüğü'nde 7586 ve TSK'da 1988 ihraç

Olağanüstü hâl kapsamında yayımlanan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Müdürlüğü'nden 7586, TSK'dan 1988 personel ihraç edildi.

TSK'daki ihraçların bin 259'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 391'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 38'i Hava Kuvvetleri Komutanlıuğı'nda, 403'ü Jandarma Genel Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

KHK'lar ile kamuda ayrıca 5434 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Bu kişilerin 94'ü Diyanet İşleri Başkanlığı, 45'i TRT çalışanı.

Daha önce görevden uzaklaştırılan 155 kişi ise göreve iade edildi.

375 dernek ve dokuz basın kuruluşu ise kapatıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği, Gündem Çocuk Derneği, Barış Derneği kapatılan dernekler arasında yer alıyor.

Basın kuruluşlarının büyük bölümü ise yerel gazetelerden oluşuyor.