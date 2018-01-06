"Yeni KHK'da imar affı da olacak!"

Yayımlanacak yeni KHK ile kaçak olan ve ruhsatı bulunmayan yapılara yönelik af çıkartılacağı iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, yerel yönetimlere yönelik operasyonlar, taşeron işçilere kadro verilmesi, sıklaşan miting ve açılışların ardından, AKP hükümeti erken seçim tartışmalarını alevlendirecek bir düzenlemeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ruhsatsız olan veya mevzuata aykırı inşa edilen yapılara af geliyor.

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için 15 maddelik bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hazırlayan hükümet, düzenlemeye bir yıl süreyle geçerli olacak imar affını da koydu.

Sözcü'nün ulaştığı taslak metnin 13'üncü maddesinde yer alan ifadeye göre, 1985 yılında çıkartılan 3194 sayılı İmar Kanunu'na geçici bir madde eklenecek. O madde ise şu cümlelerle başlıyor: “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.”

Kat mülkiyeti verilecek

Yapı Kayıt Sistemi'ne yapı sahibinin beyanına göre, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu kaydedilecek. Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 oranında kayıt bedeli alınacak. Alınan para dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılacak. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatma yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilecek.

Yapı ruhsatı almış yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ve maliklerin üçte iki çoğunluğunun muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, sisteme kayıt bedelinin iki katı ödenecek.

Yıkım ve cezalar iptal

Geçerlilik süresi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar olan Yapı Kayıt Belgesi alanlar imar açısından başka bir hakka sahip olmayacak.

Belgenin yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Düzenleme, Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptalini öngörüyor. Ancak, bu tarz binalarda kentsel dönüşüme izin vermiyor.

İşgalli araziler satılabilecek

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 30 Mart 2014 tarihinden önce Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da tahsis edilebilecek. Yapı kayıt belgesi sahipleriyle bunların yasal mirasçılarının talepleri üzerine Hazine taşınmazları bakanlıkça belirlenen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek. Bu durumda elde edilen gelirlerin yüzde 50'si genel bütçeye, yüzde 50'si ise dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek.