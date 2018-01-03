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"Yeni KHK, yaylaları kiraya çıkaracak"

Yaylacılık yapan halkınsa kendi yaylalarına ne olacağı bilinmiyor

03 Ocak 2018 13:50

Karadeniz yaylalarında yapılaşma sorununa çözüm yeni çıkarılacak olan KHK ile getiriliyor. Çıkarılacak KHK ile yaylaların 29 yıllığına kiralanmasının önü açılacak.

Evrensel'in haberine göre, çıkarılması düşünülen KHK ile yaylalar şirketlere 29 yıllığına kiralanabilecek. TOKİ tarafından yeniden dizayn edilmeye çalışılan yaylalar, kiralama yolu ile şirketlerin rantına açılacak yaylacılık yapan halkınsa kendi yaylalarına ne olacağı bilinmiyor.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora konuyla ilgili, “Yaylalarla ilgili son KHK’da bir düzenleme düşünüyorduk. Son anda erteledik. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon Milletvekillerimizle bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptık ve buraların devletten 29 yıllığına kiralama yapılması hususunda bir düzenleme öngörüyoruz” dedi. Cora “Eğer bu olursa ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öngördüğü Taş veya ahşap mimariye göre restore edeceksin. 60 metrekareyi geçmeyecek” dedi

 

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