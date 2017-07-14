Yeni KHK yayımlandı; binlerce kişi ihraç edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı. 692 sayılı KHK'da kamudan ihraç ve iade edilenler, rütbeleri alınan askerler, öğrencilikle ilişkisi kesilenler bulunuyor.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 692 sayılı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcuları Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar da geri alındı.

Yeni KHK ile, aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Adil Öksüz ile karakoldayken görüştüğü belirtilen eski Başbakanlık çalışan Ali İhsan Sarıkoca'nın da bulunduğu 7 bin 348 kişi ihraç edildi. 302 kişi de kamu görevine iade edildi.

Ayrıca kapatılan Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği açıldı. Bir kişi öğrenciliğe iade edilirken 9 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

İhraçlar

KHK'ya göre;

Adalet Bakanlığı’nda 418 kişi,

Diyanet’ten 551 kişi,

Dışişleri Bakanlığı’nda 45 kişi,

Emniyet’ten 2303 kişi,

İçişleri Bakanlığı’ndan 1486 kişi,

Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi,

TRT'den 29,

Jandarma'dan 235 kişi,

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 546 kişi,

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 102,

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 9 kişi,

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) 302'si akademisyen 356 kişi ihraç edildi.

Kamudan ihraç edilenlerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

İadeler

Adalet Bakanlığı'nda 49 kişi,

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36 kişi,

YÖK'te 26 akademisyen göreve iade edildi.

Kamu görevine iade edilenlerin listesi için tıklayınız.

Rütbesi alınan askerler

Ayrıca, geçmiş dönemde TSK ile ilişiği kesilmiş olan 108’i Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 112’si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda, 122’si Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda olan askerlerin rütbeleri geri alındı.

Rütbeleri alınan emekli askerlerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

Öğrencilikle ilişiği kesilenler

Öte yandan, 9 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

Öğrencilikle ilişkisi kesilenlerin listesine ulaşmak için tıklayınız.