Yeni KHK ile 17 kurum kapatıldı, işte tam liste

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatıldı.

Sabah saatlerinde çıkarılan KHK ile 17 kurum kapatılırken daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı. Yurt dışında öğrenim gören Ahmet Akgün, Ali Yıldırım, Derviş Özay, Erhan Yusuf Serkadağ, Sabih Çağrı ve Selen Uçar isimli 6 kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildiği belirtildi.

KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Kapatılan Kurumlar şöyle:

- Aliağa Yakamoz Hanımlar Derneği

- Batı Anadolu Teknik Elemanlar Federasyonu

- Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği

- Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

- Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve Koruma Derneği

- Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği

- Suriyeli Gençleri Geliştirme ve Eğitme Derneği

- Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı

- Hadimi Eğitim ve Kültür Vakfı

- Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı

- Turgutlu Eğitim Vakfı

- Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı

- Uluslararası Hukuk ve Adalet Vakfı

- Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı

- Akdeniz Gazetesi

- Çınaraltı Gazetesi

- Özel İskenderun Kalp Merkezi

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