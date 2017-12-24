T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni KHK ile 17 kurum kapatıldı, işte tam liste

OHAL uygulaması kapsamında çıkarılan 2 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı

24 Aralık 2017 12:19

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı. 695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatıldı.

Sabah saatlerinde çıkarılan KHK ile 17 kurum kapatılırken daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı. Yurt dışında öğrenim gören Ahmet Akgün, Ali Yıldırım, Derviş Özay, Erhan Yusuf  Serkadağ, Sabih Çağrı ve Selen Uçar isimli 6 kişinin de öğrencilikle ilişiği kesildiği belirtildi.

KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de Kapatılan Kurumlar şöyle:

- Aliağa Yakamoz Hanımlar Derneği
- Batı Anadolu Teknik Elemanlar Federasyonu
- Kapadokya Eğitim Akademisi Derneği
- Fatih Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
- Güleç Sevgi Evlerini Yaşatma ve Koruma Derneği
- Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği
- Suriyeli Gençleri Geliştirme ve Eğitme Derneği
- Burhanettin Hayra Hizmet Vakfı
- Hadimi Eğitim ve Kültür Vakfı
- Türk Eğitim Sağlık ve Çevre Vakfı
- Turgutlu Eğitim Vakfı
- Hacı Paşalar Eğitim ve Kültür Vakfı
- Uluslararası Hukuk ve Adalet Vakfı
- Yusuf Cevat Başçı Eğitim ve Kültür Vakfı
- Akdeniz Gazetesi
- Çınaraltı Gazetesi
- Özel İskenderun Kalp Merkezi

ETİKETLER

khkkapatılan kurumlar7 dernek7 vakıfohal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24