Yeni KHK: 7 binden fazla kamu görevlisi ihraç edildi, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Cuma günü yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) binlerce polis, bakanlık çalışanları ve akademisyen ihraç edilirken, bazı kamu çalışanları da göreve iade edildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 692 sayılı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcuları Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar da geri alındı.

Yeni KHK ile, aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Adil Öksüz ile karakoldayken görüştüğü belirtilen eski Başbakanlık çalışan Ali İhsan Sarıkoca'nın da bulunduğu 7563 kişi ihraç edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2303, Adalet Bakanlığı'ndan 418, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551, İçişleri Bakanlığı'ndan 1486, Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi ihraç edilirken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de 342 emekli personelin rütbeleri geri alındı.

Göreve iade edilenlerden de 49'u Adalet Bakanlığı'ndan, 36'sı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana 150 binden fazla kamu çalışanı ihraç edildi, 50 binden fazla kişi gözaltında alındı veya tutuklandı.