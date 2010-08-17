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Ekonomi

Yeni KEY listeleri 22 Ağustos'ta yayınlanacak

Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında, 1,3 milyon kişiye ödeme yapılmasına ilişkin listenin, 22 Ağustos'ta yayınlanması öngörülüyor.

17 Ağustos 2010 03:00

T24 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında, 1,3 milyon kişiye ödeme yapılmasına ilişkin listenin, Resmi Gazete'nin 22 Ağustos'taki mükerrer sayısında yayımlanması öngörülüyor.


Listenin yayımlanmasından sonra, ödemelerin 23 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. Ziraat Bankası'nın açıklayacağı ödeme takvimi kapsamında, yaklaşık 1,3 milyon kişiye, yaklaşık 280 milyon lira KEY parası ödenecek. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, yeni listede 1 milyon 496 bin 796 kayıt bulunuyor. Bir kişinin değişik kurumlarda çalışmış olması halinde, bütün işyerlerine ilişkin kayıtların listede yer aldığını, ancak toplamda tek bir ödeme rakamı göründüğü belirterek, bu nedenle ödeme yapılacak kişi sayısının 1,3 milyon civarında olacağını kaydetti. 


Liste kapsamında toplam 279 milyon 470,4 bin lira ödeme yapılması öngörülüyor. 



Yüzde 11,25 daha yüksek ödeme alacaklar


KEY için bu yıl Mart'ta yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına, ilgili kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanmıştı.


İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak. Ödemeler için gerekli kaynak, Hazine tarafından Emlak GYO'ya aktarılacak. İlan tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine'ye irad kaydedilecek.

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