-YENİ KAYMAKAMLAR GÖREV BAŞINDA ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - 95. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayan adayların atamaları yapıldı. İçişleri Bakanlığının kaymakam ve çeşitli kadrolara yapılan atamalara ilişkin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sarıcan atandı. Erzurum Emniyet Müdürü İbrahim Çelik başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne Pasaport Daire Başkanı Halit Turgut Yıldız getirildi. Aydın vali yardımcılığı görevine Antalya Kemer Kaymakamı Bayramali Köse, Adıyaman vali yardımcılığına ise Karaisalı Kaymakamı Huriye Küpeli Kan atandı. 95. Dönem Kaymakamlık kursunu tamamlayarak ataması yapılan kaymakamların isim ve görev yerleri ise şöyle: ''Tolga Kamil Ersöz Kargı Kaymakamlığına, Mekan Çeviren Akseki Kaymakamlığına, Muhlis Arslan Taraklı Kaymakamlığına, Bekir Abacı Balya Kaymakamlığına, Tarık Açıkgöz Günyüzü Kaymakamlığına, Ufuk Akıl Ayvacık Kaymakamlığına, Fatih Arıkoğlu Çal Kaymakamlığına, Sinan Aslan Karahallı Kaymakamlığına, Oktay Ateş Derebucak Kaymakamlığına, Bülent Ay İbradı Kaymakamlığına, Temel Ayca Süloğlu Kaymakamlığına, Mehmet Halis Aydın Güneysınır Kaymakamlığına, Hatice Bayar Çayıralan Kaymakamlığına, Halit Benek Gökçebey Kaymakamlığına, İsa Bolat Gölköy Kaymakamlığına, Taner Bolat Hanönü Kaymakamlığına, Ömer Dereci Hayrat Kaymakamlığına, Yusuf Osman Diktaş Akçakent Kaymakamlığına, Ali Doğan İkizce Kaymakamlığına, Mehmet Fevzi Dönmez Çamardı Kaymakamlığına, Hasan Dönmez Baklan Kaymakamlığına, Tunahan Efendioğlu Sarıoğlan Kaymakamlığına, Faruk Erdem Hemşin Kaymakamlığına, Fatih Gül Akkuş Kaymakamlığına, Cevat Gün Kumlu Kaymakamlığına, Ömer Faruk İlhan İhsaniye Kaymakamlığına, Memiş İnan Han Kaymakamlığına, Serdar Karal Ağlı Kaymakamlığına, Bilgehan Karanfil Doğankent Kaymakamlığına, Remzi Kattaş Ahırlı Kaymakamlığına, Soner Kırlı Akören Kaymakamlığına, Uhut Emre Koyuncu Derbent Kaymakamlığına, Mehmet Mut Göynücek Kaymakamlığına, Zeliha Uyan Ortaköy Kaymakamlığına, İbrahim Özdel Aksu Kaymakamlığına, Enver Özderin Ofçaz Kaymakamlığına, Muhammet Fatih Safitürk Kıbrıscık Kaymakamlığına, Cemil Sarıoğlu Başçiftlik Kaymakamlığına, Ayhan Terzi Bayramören Kaymakamlığına, Tuncay Topsakalloğlu Tefenni Kaymakamlığına, Ali Türk Yenipazar Kaymakamlığına, Musa Üçgül Çandır Kaymakamlığına, Hasan Hüseyin Vural Kemer Kaymakamlığına, Ümit Altay Sarıyahşi Kaymakamlığına, Sedat Ateş Asarcık Kaymakamlığına, Engin Avcı Kababüz Kaymakamlığına, Abdurrezzak Canpolat Dernakpazarı Kaymakamlığına, Hayrettin Çiçek Bozkurt Kaymakamlığına, Atif Çiçekli Laçin Kaymakamlığına, Remzi Demir Hamamözü Kaymakamlığına, Serdar Demirhan Çameli Kaymakamlığına, Turan Dilsiz Sarız Kaymakamlığına, Fatih Dülgeroğlu Beylikova Kaymakamlığına, Musa Evin Güce Kaymakamlığına, İbrahim Gencer Saraydüzü Kaymakamlığına, Hasan Gündoğdu Çamlıhemşin Kaymakamlığına, Bülent Güven Dodurga Kaymakamlığına, Kamil Güzel Kazımkarabekir Kaymakamlığına, Sedat İnci Atabel Kaymakamlığına, Yunis Koç Çelebi Kaymakamlığına, Fatih Okumuş Eskil Kaymakamlığına, Mehmet Öztürk Karpuzlu Kaymakamlığına, Hidayet Sarı Karaisalı Kaymakamlığına, Ersin Tepeli Tufanbeyli Kaymakamlığına, Fuat Türkman Tuzlukçu Kaymakamlığına ve Yasin Yunak Hüyük Kaymakamlığına.''