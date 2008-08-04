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Spor

Yeni kask Rossi'ye yaradı

Fiat Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, yeni kaskıyla çıktığı MotoGP İtalya Grand Prix'sininin sıralama turlarında pol pozisyonu kazandı. Yarış bugün saat 15.00't

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

MotoGP sezonunun 6. ayağı İtalya Grand Prix'sinin sıralama turları Mugello Pisti'nde yapıldı. Klasman lideri Yamaha pilotu Valentino Rossi, 1:48.130'luk tur derecesiyle yarışa ilk sıradan başlama hakkı kazandı. İtalyan pilot MotoGP kariyerinin 40., sezonun ise ilk pol pozisyonunu kazandı.

 

'Doktor' lakaplı Rossi, kendisine uğur getireceğine inandığı yeni bir kask tasarımıyla çıktığı sıralama turlarında elde ettiği dereceyle, Sete Giberneau'ya ait Mugello Pisti'nin en hızlı tur rekorunu da eline geçirdi.

 

Sıralama turlarında ikinci sırayı Honda pilotu İspanyol Dani Pedrosa alırken, sezonun en iyi derecesine ulaşan Suzuki sürücüsü İtalyan Loris Capirossi üçüncü cebin sahibi oldu.

Son şampiyon Ducati sürücüsü Casey Stoner, günün en hızlı 4. ismi olurken, sıralama turlarının başarılı pilotu Yamaha'dan Jorge Lorenzo 7. sıranın sahibi oldu.

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