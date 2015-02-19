Yeni kararnameyle Türkiye'nin üçüncü kadın valisi Sinop'a atandı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Dar kapsamlı olan kararnameye göre 17 ilin valisi değişti, Ağrı, Bolu, Gaziantep, Mardin, Şırnak ve Van valileri merkeze alındı. Kararname ile Türkiye'nin üçüncü kadın valisi Sinop'a atandı.

Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7295 sayılı kararnameyle, Ağrı Valisi Mehmet Tekinarslan, Bolu Valisi Ahmet Zahteroğulları, Gaziantep Valisi Erdal Ata, Mardin Valisi Mustafa Taşkesen, Şırnak Valisi Hasan İpek ve Van Valisi Aydın Nezih Doğan merkeze alındı.

Kararnameye göre, Merkez Valisi Enver Salihoğlu Tekirdağ'a, Mülkiye Başmüfettişi Musa Işın Ağrı'ya, Sinop Valisi Yavuz Selim Köşger Bingöl'e, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Aydın Baruş Bolu'ya, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Fidan Düzce'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Murat Zorluoğlu Elazığ'a, Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya Gaziantep'e, Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak Mardin'e, Kayseri Talas Kaymakamı Yasemin Özata Çetinkaya Sinop'a, Düzce Valisi Ali İhsan Su Şırnak'a, Bingöl Valisi İbrahim Taşyapan Van'a atandı.