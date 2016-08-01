Yeni kararnameyle iflas erteleme yasaklandı

Olağanüstü hal kapsamında dün Resmi Gazete’de yayımlanan kanun hükmündeki kararnameden (KHK), ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Kararnameyle, iflas erteleme talepleri OHAL süresince yasaklandı.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, bu yönde yapılan taleplerin de mahkemece reddedilmesi benimsendi. Halen, İcra İflas Yasası’nın 179. maddesi, iflas ertelemelerinin temelini oluşturuyor. Bu maddeye göre, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu beyan edilip, bu mahkemece onanırsa bu yapılar için iflas kararı verilebiliyor. Ancak yine bu kişiler, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebiliyor. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar veriliyor. İflas erteleme verildiğinde, borçluyla ilgili hiçbir takip yapılamıyor. Hatta daha önce başlamış takipler duruyor. Bu da şirketlere, 2 yıllık bir zaman kazandırıyor.

Tartışma konusu

Son dönemde tanınmış ve İSO 500 listesinde yer alan birçok büyük firma, iflas erteleme başvurusunda bulundu. İflas ertelemeye yönelik yoğun talep, tartışmaları da beraberinde getirdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “İflas erteleme bir ihtiyaç ama ‘iflas ertelemenin’ simsarları da ortaya çıktı. Anadolu’da ‘iflas erteleme mali danışmanlığı’ ilanlarına bile rastlıyoruz. Şaka değil” dedi. İş dünyasından gelen talepler üzerine Haziran ayında yasalaşan torba kanuna, iflas ertelemeyi sınırlandırmaya dönük hükümler konuldu ve şirketlerin iflas erteleme başvurusunu, son bir yıldır bulunduğu yerleşim merkezinde yapması şartı getirildi. Ayrıca daha önce iflas ertelemeden yararlanmış bir şirket veya kooperatifin, erteleme süresinin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden iflas erteleme talebinde bulunamaması hükmü yasaya konuldu.

Dava sayısı 3 bini aştı

Resme veriler de, iflas ertelemedeki artışı gösteriyor. Buna göre. 2015 yılına 2 bin 564 adet iflas davası devroldu. Yıl içinde de 571 yeni dava açıldı. 2015 yılında 258 dava sonuçlandırılırken 48 dava işlemden kaldırıldı. Böylece 2016 yılına toplamda 2 bin 831 dava devroldu. 2016 yılında açılanlarla birlikte bu sayı 3 bini aştı. İflas davaları özellikle üç büyük şehirde yoğunlaşıyor. Buna göre 2016 yılına İstanbul’da 1150,İzmir’de 313 ve Ankara’da 314 iflas davası devroldu. İflas davalarındaki artışın 2016 yılında da sürdüğü biliniyor.

Soruşturmaya OHAL ayarı

Kanun hükmündeki kararnamede, memurlarla ilgili bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, milli güvenlik gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan kamu görevlileri hakkında ilgili mevzuatlarındaki soruşturma açma süreleri uygulanmayacak. Bu istisna, OHAL süresince geçerli olacak.