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Dünya

YENİ KAPAK MÜKEMMEL SONUCU VERMEDİ NEW YORK (A.A)

17 Temmuz 2010 09:48

-YENİ KAPAK MÜKEMMEL SONUCU VERMEDİ NEW YORK (A.A) - 17.07.2010 - Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısını durdurmak için kuyu çıkışına yerleştirilen yeni kapağın arzulanan mükemmel sonucu sağlamadığı ancak kapağın denemesinin sürdüğü açıklandı.  Çalışmaları denetleyen emekli amiral Thad Allen yaptığı açıklamada, kapağın, ''Arzulandığı şekilde, hiçbir sızıntının olmaması'' gibi bir sonucu sağlayamadığını belirtti.  Allen, BP firmasının kapağın denemesini en az 6 saat daha sürdüreceğini, bunun sonucunda kapağı kaldırıp kaldırmamaya, böylece petrol sızıntısının yeniden başlamasına izin verip vermemeye karar vereceğini ifade etti. 

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