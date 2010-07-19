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Dünya

YENİ KAPAK "MÜKEMMELE YAKIN"  HOUSTON (A.A)

19 Temmuz 2010 01:56

-YENİ KAPAK "MÜKEMMELE YAKIN"  HOUSTON (A.A) - 18.07.2010 - İngiliz petrokimya devi British Petroluim'un (BP) Operasyon Şefi Douglas Suttles, Meksika Körfezi'nde 20 Nisandaki kazadan sonra günde 100 bin varile varan hampetrolü okyanusa akıtan "Macondo (Ağır Ses)" kuyusunun bugün artık hiç petrol akıtmadığını bildirdi. BP Şefi Suttles, "1600 metre derinde deniz tabanında tabiat için çok tehlikeli olan petrol kuyusunda basıncı düşürmek için yeniden petrol akıtma niyetimiz yok" dedi. Yeni 73 tonluk BP "kapağı", üç ay sonunda sızıntıyı durdurmayı başardı. İngiliz Reuters ajansına göre, İngiliz Başbakanı David Cameron, Salı günü Washington'a gelerek, ABD Başkanı Barack Obama ile "BP kazasında" son durumu görüşecek. Öte yandan, Libya'da petrol işi yapan BP'nin, Pan Amerikan yolcu uçağının bombayla düşürüldüğü 1988 Lockerbie faciasını düzenleyen Libyalı ajanlardan Abdulbasit Megrahi'nin geçen yıl serbest bırakılmasında etkisi olmadığı İngiliz hükümetince bildirilmiş olmasına rağmen, ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Kurulu, bu olasılık üzerine 29 Temmuzda toplantı yapacak. -UZMANLAR ÇEVRE KONUSUNDA ENDİŞELİ- ABD'nin Meksika Körfezi'nde 20 Nisandan beri günde 100 bin varile kadar hampetrol akıtan kuyu püskürmeyi kesse de uzmanlar felaketin çevreye etkilerinin onlarca yıl süreceğinden endişe ediyor.  Yaklaşık 3 aydan bu yana 2,3-4,5 milyon varil hampetrolün Meksika Körfezi'ne aktığını, akan petrolün bir bölümünün çekildiğini, diğer bölümünün buharlaştığını belirten uzmanlar, ancak zarar gören kuyu çevresindeki suyun kirlendiğini, en küçük bakteriden yengeç ve denizkaplumbağalarına kadar 400 türün neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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