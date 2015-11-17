Yeni Kanada hükümeti, peçenin yasaklanmasını öngören davayı geri çekti

Kanada'nın bir önceki hükümeti tarafından Anayasa Mahkemesi'ne açılan ve peçenin yasaklanmasını öngören dava dilekçesi, 19 Ekim seçimleri sonrası göreve gelen Justin Trudeau hükümetinin Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı John McCallum ve Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould tarafından geri çekildi.

Ülkenin en büyük güçlerinden birinin toplumdaki çok kültürlülük olduğunu ifade eden iki bakan, vatandaşlık testlerinden geçen başarılı adayları Kanada ailesine dahil etmeye devam edeceklerini belirtti.

2011 yılında Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı yaptığı sırada başlattığı bir uygulama ile Müslüman kadınların vatandaşlık yemin töreni sırasında peçe takmalarına getirdiği yasak, geçen yıl Ekim ayında vatandaşlık yemini etmeyen Zunera İshaq isimli Pakistan asıllı göçmen bir kadın tarafından hukuksal alana taşınmıştı.

Zunera İshaq, Kanada Devleti'ni mahkemeye vermiş ve Kanada Yüksek Mahkemesi de kadını geçen Şubat ayında haklı bularak, peçesi ile yemin edebileceğine hükmetmişti.

Dönemin Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, Yüksek Mahkeme'nin kararına tepki göstermiş ve kararı temyize götürme kararı almıştı.