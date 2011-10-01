-Yeni Kalkınma Planında hedef, Cumhuriyetin 100. Yılı ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 2013 yılı Haziran ayından itibaren yürürlüğe girmesi gereken 10. Kalkınma Planı'nın kaç yıllık bir dönemi kapsayacağına ilişkin, ''Bizim şu anki değerlendirmemiz; 2014-2023 dönemini kapsar şekilde 10 yıllık bir plan'' dedi. Yılmaz, halen yürürlükte olan 9. Kalkınma Planı'nın 2013'te sona ereceğini, gelecek yıldan itibaren yeni planla ilgili çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Bakan Yılmaz, yeni kalkınma planının ülke içinden bakıldığında hükümetin 2023 vizyonunu daha detaylı hale getirecek bir plan ama dünya çerçevesinde bakıldığında küresel kriz sonrası dünya şartlarında Türkiye'nin yeniden kendini konumlandırması, stratejik bir takım tercihlerini ortaya koyması için önemli bir doküman olacağını söyledi. Yeni planın kaç yıllık olacağı konusunda hükümetin henüz karar vermediğini belirten Yılmaz, Kalkınma Bakanlığı'nın teklifinin ise planın 10 yıllık bir dönem için yapılması yönünde olduğunu bildirdi. ''Bizim şu anki değerlendirmemiz; 2014-2023 dönemini kapsar şekilde 10 yıllık bir plan'' diyen Yılmaz, plan süresinin hükümetin kendi içinde yapacağı tartışma ve değerlendirmelerle şekilleneceğini kaydetti. Bakan Yılmaz, plan hazırlanırken özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarının yanında analitik çalışmalar gibi bir çok paralel çalışmanın yürütülebileceğini dile getirdi. Cevdet Yılmaz, Hükümet Programı Eylem Planı ile ilgili bilgi verirken de 2002 yılında başlattıkları seçim beyannamesini hükümet programına dönüştürmenin kendileri için bir ''gelenek'' haline geldiğini belirtti. Bakan Yılmaz, 2011 Nüfus ve Konut Araştırması ile ilgili de ''son aşamada'' olduklarını bildirdi. Pilot çalışmaların yapıldığını, soru kağıtlarının hazır olduğunu anlatan Yılmaz, ''Yakında uygulama başlayacak. TÜİK bu kapsamda çok geniş çaplı bir saha araştırması yapacak. Nüfusumuzu sayı olarak biliyoruz, kır-kent ayrımı, kadın- erkek ayrımı gibi belli bilgilere sahibiz ama bizim daha derinlemesine bilgiye ihtiyacımız var. İnsanımız nasıl evlerde yaşıyor? Yaşadığı evde içme suyunu nasıl temin ediyor? Evde özürlü var mı? Hanehalkı nasıl geçiniyor, ne işle uğraşıyorlar?... bütün bu fiziki, demografik ve ekonomik profili çıkarmaya çalışacağız'' dedi. Bu araştırmanın çok geniş kapsamlı bir araştırma olacağını ve üretilecek birçok politikaya ışık tutacağını ifade eden Yılmaz, BM kararıyla Avrupa'da gelişmiş ülkelerin bir çoğunda yine bu dönemde benzer içerikte araştırmalar yapılacağından, 2011 Nüfus ve Konut Araştırması'nın uluslararası mukayese edilebilirlik noktasında da Türkiye için sağlıklı bir zemin olacağını kaydetti. Cevdet Yılmaz, araştırmanın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin de ''Tam bir tarih veremiyorum ama çok gecikmez çünkü burada modern teknolojiyi de kullanıyoruz. Sahaya giden elemanlarımız elektronik tabletler gibi teknolojik imkanlardan da faydalanacaklar, dolayısıyla çok uzun süreceğini zannetmiyorum'' dedi.