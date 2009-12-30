T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yeni kabus Japonya mı olacak?

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Japonya'nın kredi notunu koruması için bütçe açığını kontrol etmesi gerektiğini ifade etti.

30 Aralık 2009 02:00

T24 - Japonya'nın kamu borcu, Japon hükümetinin başını ağrıtıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarına göre, Japonya'nın kredi notunu koruması için bütçe açığını kontrol altına alması gerekiyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors, hükümetin kamu borcuna yönelik başarılı bir politika yürütememesi halinde, Japonya'nın AA olan kredi notunun tehlikeye gireceğini kaydetti.

Bol likidite ve düşük faiz ortamının kamu borcunun yönetilmesini kolaylaştıracağını belirten S&P, Japon hükümetinin cesur reformlara imza atması gerektiğini kaydetti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de, Japon hükümetinin orta vadeli mali konsolidasyon ve bütçe açığını kısma çabalarının, Japonya'nın kredi notunun yönünü tayin edeceğini kaydetti.

Moody's analisti Tom Byrne, sermaye piyasalarının açıkları 2010'da düşük faiz ortamında finanse etmeye devam edeceğini, ancak yatırımcıların bir noktadan sonra finansman için risk primi talep etmeye başlayacaklarını söyledi.

Bu arada, Japon hükümeti ekonomiyi canlandırmak ve bütçeyi kontrol altına almak için uzun vadeli bir ekonomi planı hazırladı. Plan, gelecek 10 yıl boyunca yılda ortalama yüzde 2'nin üzerinde reel büyüme hedefliyor.

Çevre, sağlık ve turizm başta olmak üzere toplam 6 sektörde talep yaratmak isteyen Japonya, 4 milyondan fazla istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Japonya Maliye Bakanı Hirohisa Fujii, Japon ekonomisinin gelecek yıl büyüyeceğine inandığını söyledi. Fujii, tüketimin yanısıra konut yatırımlarının artacağını, sermaye harcamalarında da toparlanma yaşanacağını öngördü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24