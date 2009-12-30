Yeni kabus Japonya mı olacak?

T24 - Japonya'nın kamu borcu, Japon hükümetinin başını ağrıtıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarına göre, Japonya'nın kredi notunu koruması için bütçe açığını kontrol altına alması gerekiyor.



Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors, hükümetin kamu borcuna yönelik başarılı bir politika yürütememesi halinde, Japonya'nın AA olan kredi notunun tehlikeye gireceğini kaydetti.



Bol likidite ve düşük faiz ortamının kamu borcunun yönetilmesini kolaylaştıracağını belirten S&P, Japon hükümetinin cesur reformlara imza atması gerektiğini kaydetti.



Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de, Japon hükümetinin orta vadeli mali konsolidasyon ve bütçe açığını kısma çabalarının, Japonya'nın kredi notunun yönünü tayin edeceğini kaydetti.



Moody's analisti Tom Byrne, sermaye piyasalarının açıkları 2010'da düşük faiz ortamında finanse etmeye devam edeceğini, ancak yatırımcıların bir noktadan sonra finansman için risk primi talep etmeye başlayacaklarını söyledi.



Bu arada, Japon hükümeti ekonomiyi canlandırmak ve bütçeyi kontrol altına almak için uzun vadeli bir ekonomi planı hazırladı. Plan, gelecek 10 yıl boyunca yılda ortalama yüzde 2'nin üzerinde reel büyüme hedefliyor.



Çevre, sağlık ve turizm başta olmak üzere toplam 6 sektörde talep yaratmak isteyen Japonya, 4 milyondan fazla istihdam yaratmayı amaçlıyor.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Japonya Maliye Bakanı Hirohisa Fujii, Japon ekonomisinin gelecek yıl büyüyeceğine inandığını söyledi. Fujii, tüketimin yanısıra konut yatırımlarının artacağını, sermaye harcamalarında da toparlanma yaşanacağını öngördü.